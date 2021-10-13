Як змінилася ситуація з COVID-19 в Україні за рік. У НАН відповіли

Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"
На сьогоднішній день випадків захворювання коронавірусом в Україні у 2,5 рази більше, ніж у 2020 році. Летальних випадків – втричі більше.
Про це свідчать дані НАН України.
Захворюваність COVID-19 виросла у 2,5 рази
У порівнянні з минулорічними показниками, позитивних тестів на коронавірус зараз вдвічі більше, випадків захворюваності – у 2,5 рази більше, а летальних випадків – втричі більше.
Варто зазначити, що 7-денне середнє добового числа випадків захворюваності склало 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік.
Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання у 2,3 рази.
Свіжа статистика по коронавірусу. НАН
Обсяги ПЛР-тестування виросли
Обсяги ПЛР-тестування вже перевищили максимальні торішні показники, але на 10% поступаються цьогорічним максимумам.
Які обмеження діють нині по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;
- не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.
Різкий стрибок COVID-19 в Україні
В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.
Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).