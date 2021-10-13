Як змінилася ситуація з COVID-19 в Україні за рік. У НАН відповіли

Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогоднішній день випадків захворювання коронавірусом в Україні у 2,5 рази більше, ніж у 2020 році. Летальних випадків – втричі більше.

Про це свідчать дані НАН України.

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Захворюваність COVID-19 виросла у 2,5 рази

У порівнянні з минулорічними показниками, позитивних тестів на коронавірус зараз вдвічі більше, випадків захворюваності – у 2,5 рази більше, а летальних випадків – втричі більше.

Варто зазначити, що 7-денне середнє добового числа випадків захворюваності склало 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік.

Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання у 2,3 рази.

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Позитивність. Статистика НАН

Свіжа статистика по коронавірусу. НАН

Обсяги ПЛР-тестування виросли

Обсяги ПЛР-тестування вже перевищили максимальні торішні показники, але на 10% поступаються цьогорічним максимумам.

Тестування на коронавірус. Статистика НАН

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Захворюваність коронавірусом у Києві зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).

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