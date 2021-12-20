Как не заболеть COVID-19 во время зимних праздников. Советы Минздрава

На Новый год нужно быть осторожными. Фото: коллаж "Сегодня"
Чтобы не заболеть коронавирус на новогодние праздники, украинцам стоит придерживаться нескольких рекомендаций Минздрава. В первую очередь, советуют пройти полный курс вакцинации.
Подробнее о том, как не заразиться COVID-19 во время зимних праздников, – читайте далее в материале "Сегодня".
Вакцинируйтесь
В первую очередь, в Минздраве рекомендуют пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Вы сможете получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход. Особенно это касается людей 60+ и тех, у кого есть хронические заболевания.
Используйте средства индивидуальной защиты
- Носите защитную маску
- Придерживайтесь физической дистанции
- Проветривайте помещение, в котором находитесь
- Избегайте закрытых пространств, тесных помещений и мест, где большое скопление людей
- Дезинфицируйте и чаще мойте руки
- Прикрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой во время кашля и чихания
Встречайтесь на свежем воздухе
Проводите больше времени и личные встречи на свежем воздухе. В закрытых помещениях есть большая угроза распространения коронавируса.
Отложите путешествия
Минздрав рекомендует отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса в случае, если:
- вы чувствуете слабость
- не прошли полный курс вакцинации
- относитесь к группе риска тяжелого течения COVID-19, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями
- не имеете данных о перенесенной коронавирусной болезни
Доверяйте только надежным источникам
Минздрав призывает получать информацию с надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение, и дезинформация, создают угрозу для жизни и здоровья людей.
Придерживайтесь всех рекомендаций во время праздников. Фото: Информатор
Распространенные симптомы COVID-19
- Повышенная температура
- Сухой кашель
- Повышенная усталость
- Боль в мышцах и суставах
- Боль в горле
- Диарея
- Конъюнктивит
- Головная боль
- Потеря вкуса или нюха
- Высыпания на коже или смена цвета кожи на пальцах рук или ног
Симптомы, при которых может понадобиться госпитализация
- Затрудненное дыхание или отдышка
- Боль в груди
- Нарушение речи или двигательных функций