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Как не заболеть COVID-19 во время зимних праздников. Советы Минздрава

София Ковнир
20 декабря, 14:44
Всегда используйте средства индивидуальной защиты

На Новый год нужно быть осторожными. Фото: коллаж "Сегодня"

Чтобы не заболеть коронавирус на новогодние праздники, украинцам стоит придерживаться нескольких рекомендаций Минздрава. В первую очередь, советуют пройти полный курс вакцинации.

Подробнее о том, как не заразиться COVID-19 во время зимних праздников, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Вакцинируйтесь

В первую очередь, в Минздраве рекомендуют пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Вы сможете получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход. Особенно это касается людей 60+ и тех, у кого есть хронические заболевания.

Используйте средства индивидуальной защиты

  • Носите защитную маску
  • Придерживайтесь физической дистанции
  • Проветривайте помещение, в котором находитесь
  • Избегайте закрытых пространств, тесных помещений и мест, где большое скопление людей
  • Дезинфицируйте и чаще мойте руки
  • Прикрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой во время кашля и чихания

Встречайтесь на свежем воздухе

Проводите больше времени и личные встречи на свежем воздухе. В закрытых помещениях есть большая угроза распространения коронавируса.

Отложите путешествия

Минздрав рекомендует отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса в случае, если:

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  • вы чувствуете слабость
  • не прошли полный курс вакцинации
  • относитесь к группе риска тяжелого течения COVID-19, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями
  • не имеете данных о перенесенной коронавирусной болезни

Доверяйте только надежным источникам

Минздрав призывает получать информацию с надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение, и дезинформация, создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Придерживайтесь всех рекомендаций во время праздников. Фото: Информатор

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Распространенные симптомы COVID-19

  • Повышенная температура
  • Сухой кашель
  • Повышенная усталость
  • Боль в мышцах и суставах
  • Боль в горле
  • Диарея
  • Конъюнктивит
  • Головная боль
  • Потеря вкуса или нюха
  • Высыпания на коже или смена цвета кожи на пальцах рук или ног

Симптомы, при которых может понадобиться госпитализация

  • Затрудненное дыхание или отдышка
  • Боль в груди
  • Нарушение речи или двигательных функций

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