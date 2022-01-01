Как "Омикрон" влияет на легкие: что нужно знать украинцам

"Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые исследования, проведенные на животных, свидетельствуют о том, что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса

Об этом сообщает The New York Times.

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Исследования проводили на мышах и хомяках. Ученые заразили животных "Омикроном" и обнаружили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Предшествующие штаммы COVID-19 вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. А "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.

Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.

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Ученые добавили, что оболочка легочных клеток содержит белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с "Омикроном" данный белок взаимодействует слабее, чем, например, со штаммом "Дельта".

Таким образом, происходит эволюция COVID-19. Она направлена на то, что размножаясь в верхних дыхательных путях у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем, однако протекание болезни будет происходить менее опасно для его носителей.

Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

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Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Бустерная доза

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.

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