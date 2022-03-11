Как определить системы радиоэлектронной борьбы и разведки РФ – фото и характеристика техники оккупантов

Системы радиоэлектронной борьбы обезвреживают беспилотники и координируют атаки танков и БТР-ов оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан страны оказывать тотальное сопротивление pоссийским oккупантам и уничтожать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки врагов, при помощи которых координируются танки и БТР-ы оккупантов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приоритетная цель – pоссийские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить pоссийские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит pоссийские войска и обеспечит преимущество для наших воинов. Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР", – написал Резников.

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Министр также опубликовал фото и модификации вражеской техники, которую необходимо уничтожать в первую очередь:

станция 1РЛ257 "КРАСУХА-4"

комплекс препятствий РБ-531Б "ИНФАУНА"

комплекс РЭБ "ЛЕЕР-2"

комплекс РЭБ "ДИБАЗОЛ"

станция Р37-ВА

комплекс РЭБ "ЛЕЕР-3"

станция Р-934Б

комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"

Кроме того, армия Росси использует следующие системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки:

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мобильный комплекс радиомониторинга и РЭБ БпЛА "Шиповник-Аэро"

комплекс РЭБ с БпЛА "Силок"

комплекс РЭБ с БпЛА "Репеллент"

автоматический комплекс радиопрепятствий спутниковой радиосвязи "Тирада"

автоматизированная станция препятствий бортовым РЛС самолетов и спутников "КРАСУХА-2.0"

автоматизированная станция препятствий пользователям спутниковых радионавигационных систем Р-330Ж "Житель"

Сайт "Сегодня" выяснил основные характеристики данной техники.

Станция 1РЛ257 "КРАСУХА-4"

"КРАСУХА-4" – российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предназначен для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов. Комплекс анализирует тип сигнала и воздействует на радиолокационные станции (РЛС) противника помеховым излучением. Осуществляет подавление спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем. По некоторым данным, комплекс РЭБ "Красуха-4" способен "глушить" не только сигнал радиолокационных станций противника, но и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами. В состав комплекса "КРАСУХА-4" входят 4 машины со специальным оборудованием.

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Комплекс препятствий РБ-531Б "ИНФАУНА"

Комплекс РБ-531Б "ИНФАУНА" предназначен для защиты авто и бронетехники, а также личного состава от любых видов радиоуправляемых мин, поиска и подавления оптических и электронных средств разведки противника, обеспечивает подавление радиотехнических систем связи. Аппаратура широкодиапазонной высокоскоростной радиоразведки увеличивает радиус защиты охраняемых объектов от радиоуправляемых взрывных устройств. Она позволяет выявлять и подавлять радиотехнические средства управления и связи противника, а облака аэрозольной завесы защищают технику от систем вооружения с оптическими и лазерными блоками наведения. По периметру машины расположены видеокамеры, которые обеспечивают экипажу круговой обзор. Комплекс РБ-531Б "ИНФАУНА" монтируется на унифицированное шасси К1Ш1 на базе бронетранспортера БТР-80.

Комплекс РЭБ "ЛЕЕР-2"

Комплекс РЭБ "ЛЕЕР-2" предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений, постановки помех и радиоподавления радиоэлектронных средств противника. Комплекс может имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки при проведении мероприятий боевой подготовки. "ЛЕЕР-2" способен работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность. После выполнения боевого задания уходит из точки работы в кратчайшие сроки. Помимо подразделений сухопутных войск РЭБ "ЛЕЕР-2" имеется также на вооружении ВДВ России.

Комплекс РЭБ "ДИАБАЗОЛ"

Комплекс РЭБ "ДИАБАЗОЛ" также предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений, постановки помех и радиоподавления радиоэлектронных средств противника. Комплекс включает в себя пункт управления и станции РЭБ, и работает в диапазоне 100 – 2000 МГц.

Станция Р37-ВА

Станция Р37-ВА – модификация станции П-37 "МЕЧ" – подвижная двухкоординатная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора наведения и целеуказания. Предназначена для ведения радиолокационной разведки воздушных целей, обеспечения наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам. РЛС состоит на вооружении радиотехнических батальонов и радиолокационных рот и по качеству и точностным характеристикам радиолокационной информации относится к классу РЛС боевого режима.

Комплекс РЭБ "ЛЕЕР-3"

Комплекс РЭБ "ЛЕЕР-3" – российский комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, специализирующийся на сетях сотовой связи стандарта GSM. Особенностью комплекса является доставка средств РЭБ и РТР к цели с помощью беспилотных летательных аппаратов. Способен в течение 24 часов поддерживать управление до трех БпЛА на расстоянии до 100 км. При этом может принимать одновременно от трех летательных аппаратов фото-видео информацию, идентифицировать цели, вести наблюдения за скоростью и силой ветра, температурой окружающей среды и передавать полученные данные в автоматическом режиме на командно-штабную машину для расчета и корректировки огня. Комплекс также способен "глушить" мобильную связь, обнаруживать абонентские точки (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи) и наносить их на цифровую карту, после чего передавать данные об их местоположении артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.

Станция Р-934Б

Станция Р-934Б – автоматизированная станция, создающая оптимальный сигнал помехи. Осуществляет автоматический поиск и анализ излучаемых сигналов, обнаруживает координаты средств авиационной УКВ радиосвязи и систем наведения тактической авиации в диапазоне 100 – 150 МГц и 220 – 400 МГц, а линий наземной фиксированной и подвижной радиосвязи – в диапазоне 100 400 МГц; – радиоподавление средств авиационной УКВ радиосвязи и систем наведения тактической авиации (выходная мощность не менее 500 Вт) в диапазоне 100 – 150 МГц и 220 – 400 МГц, и линий наземной фиксированной и подвижной радиосвязи – в диапазоне 100 – 400 МГц.

Комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"

РЭБ "Борисоглебск-2" – российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления. Способен обнаружить и подавить помехами подвижные средства спутниковой связи и радионавигации КВ и УКВ диапазонов в широком диапазоне рабочих частот. Имеются средства радиотехнической разведки, предназначенные для обнаружения радиосигналов противника и выдачи данных о них другим элементам комплекса. Предусмотрена также машина с оборудованием для постановки помех. Все этапы боевой работы осуществляются под контролем и по командам самоходного пункта управления, который обрабатывает поступающие данные об обнаруженных сигналах и выдает указания системам подавления. Полный комплект комплекса включает девять различных машин с разным набором оборудования. Все средства комплекса размещаются на самоходных шасси МТ-ЛБу.

Комплекс "Шиповник-Аэро"

Мобильный комплекс радиомониторинга и РЭБ БпЛА "Шиповник-Аэро" способен подавлять сигнал управления беспилотником, взламывать его бортовые системы, а также с точностью до нескольких сантиметров определять координаты места, откуда ведется управление. Аппаратура комплекса базируется на шасси КАМАЗ. Такой комплекс РЭБ способен выявлять и идентифицировать сигналы управления беспилотниками противника в радиусе около 10 км. После этого, исходя из параметров цели, "Шиповник" выбирает наиболее подходящий тип помехи. Шумовая помеха "Шиповника" может полностью подавить сигнал управления, проанализировав и оценив параметры, исказить сигнал, а также "отрезать" БЛА от оригинального сигнала и заменить его своим. Система создает ложное навигационное поле, в результате чего беспилотник уводится в сторону и приземляется в заданной точке. Таким образом, комплекс способен не только взламывать бортовые системы управления беспилотника, но и полностью брать его под контроль. При этом от обнаружения беспилотника до подавления сигнала управления уходит меньше минуты, а если частоты известны заранее, то менее секунды. Также с помощью "Шиповника" можно подавлять командные пункты связи, сигналы сотовых сетей, сети Wi-Fi, WiMAX и DECT.

Комплекс РЭБ с БпЛА "Силок"

Противодронный комплекс "Силок" позволяет нейтрализовать БпЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Комплекс способен в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и подавить на различных диапазонах рабочих частот. Каналы управления и связи беспилотников подавляются на расстоянии до 4 км от своего пункта базирования. Нейтрализация беспилотных летательных аппаратов происходит без физического воздействия на цель. Устройство в автоматическом режиме находит БПЛА, определяет их координаты, а затем выводит из строя каналы управления, телеметрии и связи, в результате чего дроны оказываются непригодными к использованию.

Комплекс РЭБ с БпЛА "Репеллент"

Комплекс РЭБ с БпЛА "Репеллент" – подвижный комплекс, размещенный на шасси МАЗ или КАМАЗ, который видит беспилотники размером в несколько десятков сантиметров на расстоянии до 30 км и самостоятельно выводит их из строя. Система предназначена не только для прикрытия стационарных важных объектов, но и может использоваться в полевых условиях, в действующей армии. Комплекс РЭБ "Репеллент" оснащен сверхчувствительной станцией радиотехнической разведки и постановки помех, а также мощной оптической системой кругового обзора, способной рассмотреть беспилотники днем и ночью в плохую погоду. Оборудование поднимается вверх на длинной телескопической мачте, установленной на автомобиле. Модуль управления комплексом расположен в бронированном отсеке, оснащенном защитой от химического и бактериологического оружия. Внутри него установлено автоматизированное рабочее место оператора комплекса.

Комплекс радиопрепятствий спутниковой радиосвязи "Тирада"

Автоматический комплекс радиопрепятствий спутниковой радиосвязи "Тирада" предназначен для выведения из строя спутников связи. Нарушает работу спутниковой связи за счет определения параметров действующей в районе применения комплекса спутниковой связи и постановки помех ее работе. Так же предположительно комплекс может нарушать работу спутниковой связи разведывательных БПЛА. В состав средств комплекса "Тирада" входит машина-командный центр, аппаратная машина со средствами обнаружения коммуникаций и постановки помех и электрогенератор. Аппаратура комплекса монтируется на автомобильных шасси КАМАЗ.

Станция препятствий "КРАСУХА-2.0"

Автоматизированная станция препятствий бортовым РЛС самолетов и спутников "КРАСУХА-2.0" – осуществляет прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов от радиолокационных средств воздушного базирования. Станция анализирует тип сигнала РЛС и обеспечивает воздействие на РЛС противника мощным интеллектуальным помеховым излучением. В итоге, авиация противника лишаются возможности обнаруживать цели и наводить на них высокоточные средства поражения. Станция радиоэлектронного подавления размещена на 4-х осном шасси БАЗ и включает в себя аппаратный модуль с антенным постом с большой параболической антенной. Антенна вращается на 360 градусов и управляется по углу места. Машина станции оснащена средствами защиты от СВЧ излучения. Установлен кондиционер Webasto с электроприводом и независимый воздушный отопитель.

Станция препятствий "Житель"

Автоматизированная станция препятствий пользователям спутниковых радионавигационных систем Р-330Ж "Житель" предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления базовых станций систем сотовой связи стандарта GSM 900/1800 и 1900; обнаружения, пеленгования и радиоподавления носимых мобильных станций систем подвижной спутниковой связи Inmarsat и Iridium; радиоподавления навигационной аппаратуры потребителей систем спутниковой связи NAVSTAR (GPS). Любой вышеперечисленный сигнал глушится полностью в радиусе 20-30 километров от работающей станции. Станция может работать как в автономном режиме, так и в сопряженной паре, как ведущим, так и ведомым под руководством автоматизированного комплекса РЭБ Р-330КМК "Диабазол".

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