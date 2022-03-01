Как помочь украинской армии финансово: список способов оплаты

Опубликованы методы помощи украинской армии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Для того чтобы помочь украинским военным победить врага, можно выполнить несколько действий не выходя из дома или укрытия.

Об этом сообщили в Госспецсвязи в Facebook.

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Способы помощи армии Украины

В приложении "Дія" кликнуть на главном экране Помочь армии.

Через платежную систему Portmone. Или за средства єПідтримки.

Как помочь через банки:

спецсчет Нацбанка;

monobank: в приложении нажать Другие платежи — Благотворительность — Поддержка армии или фонда "Повернись живим";

"Приват24": со счета "Бонус+";

Альфа-Банк — в приложении Sense выбираете Переводы/Платежи — Помощь ВСУ.

Напоминаем, что в этих банках перевести помощь армии можно и за средства поддержки.

Криптокошельки:

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BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

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