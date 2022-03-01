Как помочь украинской армии финансово: список способов оплаты

Опубликованы методы помощи украинской армии. / Фото: Коллаж: Сегодня
Для того чтобы помочь украинским военным победить врага, можно выполнить несколько действий не выходя из дома или укрытия.
Об этом сообщили в Госспецсвязи в Facebook.
Способы помощи армии Украины
- В приложении "Дія" кликнуть на главном экране Помочь армии.
- Через платежную систему Portmone. Или за средства єПідтримки.
Как помочь через банки:
- спецсчет Нацбанка;
- monobank: в приложении нажать Другие платежи — Благотворительность — Поддержка армии или фонда "Повернись живим";
- "Приват24": со счета "Бонус+";
- Альфа-Банк — в приложении Sense выбираете Переводы/Платежи — Помощь ВСУ.
Напоминаем, что в этих банках перевести помощь армии можно и за средства поддержки.
Криптокошельки:
- BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
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