Как перевести деньги украинской армии в "Дії": пошаговая инструкция (видео)

Отныне в приложении "Дія" украинцы могут поддержать армию. Все деньги пойдут в фонд помощи армии "Вернись живым".
Об этом сообщили в Telegram-канале "Минцифра".
Как перевести деньги?
- Зайдите в приложение "Дія".
- Нажмите "Документы", а затем "Помочь армии".
- Укажите сумму, которую хотите перечислить на помощь.
Услуга доступна как на устройствах с iOS, так и Andoid.
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Убийство детей
С начала вторжение Российской Федерации на территорию Украины боевики убивают мирных жителей. Среди жертв оккупантов – дети.
По информации Министерства внутренних дел Украины, оккупанты убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.