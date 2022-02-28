Как перевести деньги украинской армии в "Дії": пошаговая инструкция (видео)

Украинская армия сейчас нуждается в поддержке наших граждан

Помочь армии можно очень просто/Фото: коллаж: "Сегодня"

Отныне в приложении "Дія" украинцы могут поддержать армию. Все деньги пойдут в фонд помощи армии "Вернись живым".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Минцифра".

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Как перевести деньги?

Зайдите в приложение "Дія". Нажмите "Документы", а затем "Помочь армии". Укажите сумму, которую хотите перечислить на помощь.

Услуга доступна как на устройствах с iOS, так и Andoid.

Убийство детей

С начала вторжение Российской Федерации на территорию Украины боевики убивают мирных жителей. Среди жертв оккупантов – дети.

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По информации Министерства внутренних дел Украины, оккупанты убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.

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