Як переказати гроші українській армії в "Дії": покрокова інструкція (відео)

Українська армія зараз потребує підтримки наших громадян

Допомогти армії можна дуже просто/Фото: колаж: "Сьогодні"

Відтепер у додатку "Дія" українці можуть підтримати армію. Усі гроші підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим".

Про це повідомили в Telegram-каналі "Мінцифра".

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Як переказати гроші?

Зайдіть у додаток "Дія". Натисніть "Документи", а далі "Допомогти армії". Вкажіть суму, яку хочете переказати на допомогу.

Послуга доступна як на пристроях з iOS, так і на Andoid.

Вбивство дітей армією РФ

З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.

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За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 особи, з них 14 — діти. Крім того, поранено — 1684 особи, з них 116 — діти.

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