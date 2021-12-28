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Как праздновать Новый год невакцинированным и уберечься от "Омикрона"? Рекомендации Минздрава

Инна Собора
28 декабря, 18:00
Украинцев призывают во время праздников не забывать о личной безопасности, чтобы не навредить себе и близким

На Новый год стоит остаться дома, если есть хоть малейший признак заболевания / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже совсем близко новогодние праздники. Однако их снова придется встретить в условиях пандемии коронавируса.

В Минздраве напомнили, какие правила безопасности следует соблюдать, чтобы не навредить себе и близким.

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Профилактические мероприятия

Медики рекомендуют выполнять уже давно всем знакомые требования:

  • правильно носите маску в общественных местах,
  • регулярно мойте руки,
  • держите физическую дистанцию в 1,5 – 2 метра,
  • проветривайте помещение,
  • избегайте скопления людей.

Оставайтесь дома, если заболели:

  • празднуйте дома, если плохо чувствуете себя,
  • обратитесь к врачу, если чувствуете себя плохо, и сдайте тест на COVID-19.

Как праздновать невакцинированным

В Минздраве советуют, как сделать процесс празднования максимально безопасным:

  • ограничитесь кругом родных и близких без массовых вечеринок,
  • чем больше людей собирается – тем выше риск заражения COVID-19,
  • учитывайте риски: подумайте о том, имеет ли кто-нибудь из гостей сопутствующие заболевания и все ли вакцинированы.

Если в вашей компании есть невакцинированные, защитите их от риска:

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  • лучше праздновать на открытом воздухе с соблюдением физической дистанции,
  • если проводите празднование в закрытом помещении, делайте проветривание.

Как безопасно подготовиться к праздникам

Совершайте покупки в интернете:

  • онлайн-шоппинг минимизирует социальные контакты,
  • услуга самовывоза онлайн-заказа также поможет избежать скопления людей в предпраздничное время.

Кому стоит отказаться от путешествий на праздники:

  • если вы относитесь к категории людей с риском тяжелого течения болезни или не вакцинировались – отложите необязательные путешествия,
  • все больше стран сообщают о стремительном распространении нового штамма "Омикрон", поэтому поездки могут нести дополнительные риски инфицирования,
  • в случае необходимого/вынужденного путешествия соблюдайте все противоэпидемические правила.

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