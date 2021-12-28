Как работает иммунитет после "Омикрона": что нужно знать украинцам

В Украине первый случай "Омикрона" зафиксировали 18 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине уже обнаружили случай заражения штаммом "Омикрон". У тех, кто им переболел, развивается повышенный иммунитет к "Дельте".
Об этом пишет The Guardian.
Что пишут в исследовании
Исследование провели в Африканском научно-исследовательном институте здравоохранения в ЮАР. Для его проведения взяли 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом "Омикрон".
И ученые обнаружили, что рост титров, нейтрализующих антитела "Омикрона", увеличился в 14 раз в течение 14 дней после начала исследования. Кроме того, нейтрализация штамма "Дельта" увеличилась в 4,4 раза.
Что происходит с иммунитетом
Согласно исследованию, заражение "Омикроном" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже.
Исследование показало, что у людей, зараженных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к штамму "Дельта".
Симптомы "Омикрона"
Отметим, что существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":
- зуд в горле,
- сухой кашель,
- постоянная усталость,
- мышечные боли,
- иногда даже ночная потливость.
Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.
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