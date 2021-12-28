Як працює імунітет після "Омікрону": що потрібно знати українцям

В Україні перший випадок "Омікрону" зафіксували 18 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже виявили випадок зараження штамом "Омікрон". У тих, хто ним перехворів, розвивається підвищений імунітет до "Дельти".

Про це пише "The Guardian".

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Що пишуть у дослідженні

Дослідження провели в Африканському науково-дослідному інституті охорони здоров'я у ПАР. Для його проведення взяли 33 вакциновані та невакциновані особи, інфікованих штамом "Омікрон".

І вчені виявили, що зростання титрів нейтралізуючих антитіла "Омікрону", збільшилося в 14 разів протягом 14 днів після початку дослідження. Крім того, нейтралізація штаму "Дельта" збільшилася у 4,4 рази.

Що відбувається з імунітетом

Згідно з дослідженням, зараження "Омікроном" гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом "Дельта" нижче.

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Дослідження показало, що у людей, заражених штамом "Омікрон", особливо у тих, хто був вакцинований, розвинувся підвищений імунітет до штаму "Дельта".

Симптоми "Омікрону"

Зазначимо, що є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

болі у м'язах,

іноді навіть нічна пітливість.

Але нещодавно у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) вказали на ще один симптом – сонний параліч.

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