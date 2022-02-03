Как узнать и облегчить постковидный синдром: советы медиков

Обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно своего состояния. / Фото: Коллаж: Сегодня

После переноса COVID-19 могут появиться определенные осложнения. Постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни и его невозможно предусмотреть заранее.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус Инфо.

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Следует знать, какие симптомы у постковидного синдрома и как улучшить свое состояние после COVID-19.

Что такое постковидный синдром и сколько он может занять

Постковидный симптом – это состояние после переноса коронавируса, при котором сохраняются некоторые симптомы этой болезни.

Он может занять от 5 до 12 недель. Однако иногда это бывает и дольше.

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Основные симптомы:

длительное восстановление после инфицирования COVID-19,

слабость,

истощение,

длительный кашель,

одышка,

потеря вкуса и обоняния,

нарушение сна и сознания,

тревожность,

депрессия,

головная боль,

суставной синдром,

выпадение волос,

расстройства эндокринной системы

Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного симптома.

Рекомендации

Чтобы легче пережить постковидный синдром, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

не нарушать режим сна,

сбалансированно питаться,

соблюдать умеренную физическую активность,

выполнять упражнения для тренировки мозга и конгитивных способностей,

гулять на открытом воздухе.

Однако обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно своего состояния.

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