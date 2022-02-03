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Как узнать и облегчить постковидный синдром: советы медиков

Инна Собора
3 февраля, 16:30
Постковидный синдром может длиться до 12 недель, но иногда и дольше

Обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно своего состояния. / Фото: Коллаж: Сегодня

После переноса COVID-19 могут появиться определенные осложнения. Постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни и его невозможно предусмотреть заранее.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус Инфо.

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Следует знать, какие симптомы у постковидного синдрома и как улучшить свое состояние после COVID-19.

Что такое постковидный синдром и сколько он может занять

Постковидный симптом – это состояние после переноса коронавируса, при котором сохраняются некоторые симптомы этой болезни.

Он может занять от 5 до 12 недель. Однако иногда это бывает и дольше.

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Основные симптомы:

  • длительное восстановление после инфицирования COVID-19,
  • слабость,
  • истощение,
  • длительный кашель,
  • одышка,
  • потеря вкуса и обоняния,
  • нарушение сна и сознания,
  • тревожность,
  • депрессия,
  • головная боль,
  • суставной синдром,
  • выпадение волос,
  • расстройства эндокринной системы

Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного симптома.

Рекомендации

Чтобы легче пережить постковидный синдром, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • не нарушать режим сна,
  • сбалансированно питаться,
  • соблюдать умеренную физическую активность,
  • выполнять упражнения для тренировки мозга и конгитивных способностей,
  • гулять на открытом воздухе.

Однако обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно своего состояния.

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