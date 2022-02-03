Как узнать и облегчить постковидный синдром: советы медиков

Обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно своего состояния. / Фото: Коллаж: Сегодня
После переноса COVID-19 могут появиться определенные осложнения. Постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни и его невозможно предусмотреть заранее.
Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус Инфо.
Следует знать, какие симптомы у постковидного синдрома и как улучшить свое состояние после COVID-19.
Что такое постковидный синдром и сколько он может занять
Постковидный симптом – это состояние после переноса коронавируса, при котором сохраняются некоторые симптомы этой болезни.
Он может занять от 5 до 12 недель. Однако иногда это бывает и дольше.
Основные симптомы:
- длительное восстановление после инфицирования COVID-19,
- слабость,
- истощение,
- длительный кашель,
- одышка,
- потеря вкуса и обоняния,
- нарушение сна и сознания,
- тревожность,
- депрессия,
- головная боль,
- суставной синдром,
- выпадение волос,
- расстройства эндокринной системы
Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного симптома.
Рекомендации
Чтобы легче пережить постковидный синдром, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- не нарушать режим сна,
- сбалансированно питаться,
- соблюдать умеренную физическую активность,
- выполнять упражнения для тренировки мозга и конгитивных способностей,
- гулять на открытом воздухе.
Однако обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно своего состояния.
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