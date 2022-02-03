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Як впізнати та полегшити постковідний синдром: поради медиків

Інна Собора
3 лютого, 16:30
Постковідний синдром може тривати до 12 тижнів, але іноді і довше

Обов'язково слід проконсультуватися з лікарем щодо свого стану. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після перенесення COVID-19 можуть з’явитися певні ускладнення. Постковідний синдром не залежить від складності перебігу хвороби, і його неможливо передбачити заздалегідь.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Варто знати, які симптоми в постковідного синдрому та як покращити свій стан після COVID-19.

Що таке постковідний синдром та скільки він може тривати

Постковідний симптом – це стан після перенесення коронавірусу, при якому зберігаються деякі симптоми цієї хвороби.

Він може тривати від 5 до 12 тижнів. Однак іноді це буває і довше.

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Основні симптоми:

  • тривале відновлення після інфікування COVID-19,
  • слабкість,
  • знесилення,
  • тривалий кашель,
  • задишка,
  • втрата смаку та нюху,
  • порушення сну та свідомості,
  • тривожність,
  • депресія,
  • головний біль,
  • суглобовий синдром,
  • випадіння волосся,
  • розлади ендокринної системи.

Наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного симптому.

Рекомендації

Щоб легше пережити постковідний синдром лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

  • не порушувати режиму сну,
  • збалансовано харчуватися,
  • дотримуватися помірної фізичної активності,
  • виконувати вправи для тренування мозку та конгітивних здібностей,
  • гуляти на свіжому повітрі.

Однак обов'язково слід проконсультуватися з лікарем щодо свого стану.

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