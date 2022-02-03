Як впізнати та полегшити постковідний синдром: поради медиків

Обов'язково слід проконсультуватися з лікарем щодо свого стану. / Фото: Колаж: Сьогодні
Після перенесення COVID-19 можуть з’явитися певні ускладнення. Постковідний синдром не залежить від складності перебігу хвороби, і його неможливо передбачити заздалегідь.
Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус Інфо.
Варто знати, які симптоми в постковідного синдрому та як покращити свій стан після COVID-19.
Що таке постковідний синдром та скільки він може тривати
Постковідний симптом – це стан після перенесення коронавірусу, при якому зберігаються деякі симптоми цієї хвороби.
Він може тривати від 5 до 12 тижнів. Однак іноді це буває і довше.
Основні симптоми:
- тривале відновлення після інфікування COVID-19,
- слабкість,
- знесилення,
- тривалий кашель,
- задишка,
- втрата смаку та нюху,
- порушення сну та свідомості,
- тривожність,
- депресія,
- головний біль,
- суглобовий синдром,
- випадіння волосся,
- розлади ендокринної системи.
Наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного симптому.
Рекомендації
Щоб легше пережити постковідний синдром лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:
- не порушувати режиму сну,
- збалансовано харчуватися,
- дотримуватися помірної фізичної активності,
- виконувати вправи для тренування мозку та конгітивних здібностей,
- гуляти на свіжому повітрі.
Однак обов'язково слід проконсультуватися з лікарем щодо свого стану.
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