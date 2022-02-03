Як впізнати та полегшити постковідний синдром: поради медиків

Обов'язково слід проконсультуватися з лікарем щодо свого стану. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після перенесення COVID-19 можуть з’явитися певні ускладнення. Постковідний синдром не залежить від складності перебігу хвороби, і його неможливо передбачити заздалегідь.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Варто знати, які симптоми в постковідного синдрому та як покращити свій стан після COVID-19.

Що таке постковідний синдром та скільки він може тривати

Постковідний симптом – це стан після перенесення коронавірусу, при якому зберігаються деякі симптоми цієї хвороби.

Він може тривати від 5 до 12 тижнів. Однак іноді це буває і довше.

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Основні симптоми:

тривале відновлення після інфікування COVID-19,

слабкість,

знесилення,

тривалий кашель,

задишка,

втрата смаку та нюху,

порушення сну та свідомості,

тривожність,

депресія,

головний біль,

суглобовий синдром,

випадіння волосся,

розлади ендокринної системи.

Наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного симптому.

Рекомендації

Щоб легше пережити постковідний синдром лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

не порушувати режиму сну,

збалансовано харчуватися,

дотримуватися помірної фізичної активності,

виконувати вправи для тренування мозку та конгітивних здібностей,

гуляти на свіжому повітрі.

Однак обов'язково слід проконсультуватися з лікарем щодо свого стану.

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