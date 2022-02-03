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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус б'є рекорди. В Україні виявили майже 40 тисяч нових хворих на добу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 лютого, 08:19
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За весь час пандемії в країні коронавірусну хворобу виявили у 4 169 897 осіб
З кожним днем фіксують дедалі більше нових випадків
З кожним днем фіксують дедалі більше нових випадків / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 4446, медпрацівників – 1035.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ .

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4136 осіб;
  • летальних наслідків – 210;
  • одужало – 9380 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 4169897 осіб;
  • одужало – 3 650 854 особи;
  • летальних наслідків – 100 809;
  • проведено ПЛР-тестування – 18308056.

Статистика за добу
Статистика за добу / Фото: Минздрав

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Вакцинація в Україні

За добу 73 195 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 осіб, другу дозу – 27 938 осіб, додаткову дозу отримали 836 осіб, бустерну дозу – 20 826 осіб.

З початку вакцинальної кампанії вакциновано 15 396 725 осіб, з них отримали першу дозу – 15 396 723 особи, отримали дві дози – 14 700 198 осіб, отримали додаткову дозу – 18 728 осіб, бустерну дозу – 39 837. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.

Чому в Україні все більше COVID-хворих

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що окрім нового штаму "Омікрон", на коливання захворюваності вплинули новорічні свята.

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"Проходить деякий час, і вони бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 людей". саме так усі думають", – заявив директор лікарні №1 Олександр Іванько.

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