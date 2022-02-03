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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус бьет рекорды. В Украине обнаружили почти 40 тысяч новых заболевших за сутки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 февраля, 08:19
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За все время пандемии в стране коронавирусную болезнь обнаружили у 4 169 897 человек
С каждым днем фиксируют все больше новых случаев
С каждым днем фиксируют все больше новых случаев / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 2 февраля в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 4 446, медработников – 1 035.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 136 человек;
  • летальных исходов – 210;
  • поправилось – 9 380 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 169 897 человек;
  • выздоровело – 3 650 854 человека;
  • летальных исходов – 100 809;
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.

Статистика за сутки
Статистика за сутки / Фото: Минздрав

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Вакцинация в Украине

За сутки 73 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу – 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, бустерную дозу – 20 826 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.

Почему в Украине все больше COVID-больных

В Киевской городской клинической больнице №1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

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"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – заявил директор больницы №1 Александр Иванько.

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