Коронавирус бьет рекорды. В Украине обнаружили почти 40 тысяч новых заболевших за сутки

За сутки 2 февраля в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 4 446, медработников – 1 035.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 4 136 человек;
- летальных исходов – 210;
- поправилось – 9 380 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 169 897 человек;
- выздоровело – 3 650 854 человека;
- летальных исходов – 100 809;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.
Вакцинация в Украине
За сутки 73 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу – 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, бустерную дозу – 20 826 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.
Почему в Украине все больше COVID-больных
В Киевской городской клинической больнице №1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.
"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – заявил директор больницы №1 Александр Иванько.
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