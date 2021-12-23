Какие документы нужны женщинам, чтобы стать на воинский учет – список

Жінки повинні звернутися до військкоматів до кінця 2022 року. / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщины в Украине должны стать на воинский учет до конца 2022 года. Однако уже сегодня можно пойти в военкоматы и предоставить необходимые для этого документы.

Новости "Сегодня" рассказывают, какие именно документы нужны.

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Список документов

Чтобы стать на учет, женщинам необходимо иметь с собой:

паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

идентификационный код (оригинал и копия);

два фото размером 3х4 с матовым фоном;

дипломы об образовании (оригинал и копия);

справку о составе семьи (семейное состояние и рождение детей);

медосмотр.

Кто должен стать на учет

В Минобороны определили список профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Важно, что в мирное время женщины могут присоединяться к войску только добровольно или по контракту.

Однако по закону женщины на равных началах с мужчинами будут находиться в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

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В списке профессий водители, метеорологи, инженеры, пищевые технологи, врачи, журналисты, библиотекари, психологи, железнодорожники, фотографы, маляры, ветеринары и много других.

При принятии на работу работодатели должны будут проверять у женщин наличие военно-учетных документов и меток взятия на воинский учет.

Становиться на учет нужно не только тем женщинам, которые недавно получили специальность, но и уже работающим. Норма касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Наказание за уклонение от воинского учета

До конца 2022 года женщин не будут наказываться, если они не станут на воинский учет. Административная ответственность не угрожает и руководителям предприятий, на которых они работают.

При этом в Минобороны не исключают, что срок, к которому нужно стать на воинский учет, могут продлиться.

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