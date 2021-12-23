Воинский учет для женщин: что делать, если сменили профессию

Об изменении военных учетных данных необходимо уведомить Территориальный центр комплектования

Женщины должны будут сообщать об изменении профессий. / Фото: Коллаж: Сегодня

До конца 2022 года в Украине женщины определенного перечня профессий должны стать на воинский учет. При этом об изменении профессии нужно будет уведомить Территориальный центр комплектования.

Об этом сообщили во время тематического брифинга Минобороны в четверг, 23 декабря.

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В ведомстве объясняют, что информировать нужно будет о любом изменении учетных данных.

"Что касается изменения профессии – да, действительно, если граждан или гражданка получает еще одно высшее образование (или не высшее) меняет профессию – это у нас называется изменение военных учетных данных. Если любые военные учетные данные меняют – это не только изменение профессии, но и изменение семейного положения, изменение места жительства. Непосредственно сам гражданин должен сообщить в Территориальный центр комплектования", – пояснили в Минобороны.

Как это можно будет сделать

Рассматривается возможность сделать это удаленно с помощью копии документов. Также данная обязанность возложена и на руководителей предприятий, учреждений и организаций.

"Если происходит изменение учетных данных у работников, то они должны периодично проверять эти документы и также у них обязанность, определенная Кабмином, подавать эти данные в территориальный центр комплектования", – добавили в Минобороны.

Как встать на учет в военкомате?

Для того чтобы стать на учет, необходимо обратиться в военный комиссариат с паспортом, приписным (или военным билетом – для учета военнообязанных) и другими документами, подтверждающими основания для изменения проживания, окончания вуза и т. д.

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