Військовий облік для жінок: що робити, якщо змінили професію

До кінця 2022 року в Україні жінки визначеного переліку професій повинні стати на військовий облік. При цьому про зміну професії потрібно буде повідомити Територіальний центр комплектування.
Про це повідомили під час тематичного брифінгу Міноборони у четвер, 23 грудня.
У відомстві пояснюють, що інформувати потрібно буде про будь-яку зміну облікових даних.
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"Стосовно зміни професії- так, дійсно, якщо громадян або громадянка здобуває ще одну вищу освіту (або не вищу) змінює професію – це у нас називається зміна військових облікових даних. Якщо будь-які військові облікові дані змінюють – це не тільки зміна професії, але і зміна сімейного стану, зміна місця проживання. Безпосередньо, сам громадянин повинен повідомити Територіальний центр комплектування", – пояснили у Міноборони.
Як це можна буде зробити
Розглядається можливість зробити це дистанційно за допомогою копії документів. Також цей обов'язок і покладений на керівників підприємств, установ і організацій.
"Якщо відбувається зміна облікових даних у працівників, то вони мають періодичність перевіряти ці документи і також мають обов'язок визначений Кабміном подавати ці дані до територіального центру комплектування", – додали в Міноборони.
Як стати на облік у військкомат?
Для того, щоб стати на облік, необхідно звернутися до військового комісаріату з паспортом, приписним (або військовим квитком – для обліку військовозобов'язаних) та іншими документами, що підтверджують підстави для зміни проживання, закінчення вузу тощо.
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