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Військовий облік для жінок: що робити, якщо змінили професію

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
23 грудня, 16:04
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Про зміну військових облікових даних треба повідомити Територіальний центр комплектування
Жінки повинні будуть повідомляти про зміну професій.
Жінки повинні будуть повідомляти про зміну професій. / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця 2022 року в Україні жінки визначеного переліку професій повинні стати на військовий облік. При цьому про зміну професії потрібно буде повідомити Територіальний центр комплектування.

Про це повідомили під час тематичного брифінгу Міноборони у четвер, 23 грудня.

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У відомстві пояснюють, що інформувати потрібно буде про будь-яку зміну облікових даних.

"Стосовно зміни професії- так, дійсно, якщо громадян або громадянка здобуває ще одну вищу освіту (або не вищу) змінює професію – це у нас називається зміна військових облікових даних. Якщо будь-які військові облікові дані змінюють – це не тільки зміна професії, але і зміна сімейного стану, зміна місця проживання. Безпосередньо, сам громадянин повинен повідомити Територіальний центр комплектування", – пояснили у Міноборони.

Як це можна буде зробити

Розглядається можливість зробити це дистанційно за допомогою копії документів. Також цей обов'язок і покладений на керівників підприємств, установ і організацій.

"Якщо відбувається зміна облікових даних у працівників, то вони мають періодичність перевіряти ці документи і також мають обов'язок визначений Кабміном подавати ці дані до територіального центру комплектування", – додали в Міноборони.

Як стати на облік у військкомат?

Для того, щоб стати на облік, необхідно звернутися до військового комісаріату з паспортом, приписним (або військовим квитком – для обліку військовозобов'язаних) та іншими документами, що підтверджують підстави для зміни проживання, закінчення вузу тощо.

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