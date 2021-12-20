Какие области скоро покинут красную зону? Ляшко ответил

Две области не выполняют требования для выхода из "красной" зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

Скоро 6 регионов Украины могут выйти из красной зоны карантина. Ситуация с COVID-показателями в областях улучшилась.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

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Ляшко заявил, что по состоянию на сейчас только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности.

"Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из "красного" уровня, либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций", - заявил он.

По состоянию на 20 декабря 8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в "желтой" зоне.

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Кто сейчас находится в красной зоне:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская (области).

Вакцинация от коронавируса

За 19 декабря в Украине 36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека.

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В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.

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