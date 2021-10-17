Какую вакцину чаще всего выбирают украинцы: данные Минздрава

Стало известно, какие вакцины самые популярные среди украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Самой популярной среди украинцев оказалась вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Ее выбрали для вакцинации почти 40% из всех привитых.

Об этом сообщает телеканал "Дом".

Реклама

Какие вакцины есть в Украине

Сейчас для иммунизации украинцев используют 6 вакцин, все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – разработка немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. Тип вакцины – РНК.

– разработка немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. Тип вакцины – РНК. Moderna - разработка американской компании Moderna. Тип вакцины – РНК.

- разработка американской компании Moderna. Тип вакцины – РНК. Janssen (Johnson & Johnson) – разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор.

– разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор. AstraZeneca – разработка англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). ВОЗ одобрила две версии производства вакцины – AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия). Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор.

– разработка англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). ВОЗ одобрила две версии производства вакцины – AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия). Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор. CoronaVac - разработка китайской компании Sinovac Biotech. Тип вакцины – инактивированная.

Чем вакцинируют украинцев

Согласно данным Министерства здравоохранения, самой популярной остается вакцина Pfizer. Доля всех привитых среди вакцина:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%

(Pfizer-BioNTech) – 39,8% CoronaVac - 27,9%

- 27,9% Moderna - 13,9%

- 13,9% AstraZeneca - 12,0%

- 12,0% CoviShield - 6,1%

- 6,1% Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%

Вакцинация в Украине

С начала прививочной кампании вакцинированы 7 922 415 человек, из них получили одну дозу – 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.

Реклама

За 16 октября в Украине от COVID-19 вакцинировали 82 200 человек.

Читайте также: