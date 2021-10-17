Яку вакцину найчастіше вибирають українці: дані МОЗ

Стало відомо, які вакцини найпопулярніші серед українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найпопулярнішою серед українців виявилася вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Її обрали для вакцинації майже 40% усіх щеплених.

Про це повідомляє телеканал Дом.

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Які вакцини є в Україні

Нині для імунізації українців використовують 6 вакцин, всі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma. Тип вакцини – РНК.

– розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma. Тип вакцини – РНК. Moderna – розробка американської компанії Moderna. Тип вакцини – РНК.

– розробка американської компанії Moderna. Тип вакцини – РНК. Janssen (Johnson & Johnson) – розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор.

– розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор. AstraZeneca – розробка англо-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія). Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор.

– розробка англо-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія). Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор. CoronaVac – розробка китайської компанії Sinovac Biotech. Тип вакцини – інактивована.

Чим вакцинують українців

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, найпопулярнішою залишається вакцина Pfizer. Частка всіх щеплених вакцинами:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%

(Pfizer-BioNTech) – 39,8% CoronaVac - 27,9%

- 27,9% Moderna - 13,9%

- 13,9% AstraZeneca - 12,0%

- 12,0% CoviShield - 6,1%

- 6,1% Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%

Вакцинація в Україні

З початку кампанії вакциновано 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 390 358 щеплень.

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За 16 жовтня в Україні від COVID-19 вакцинували 82 200 людей.

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