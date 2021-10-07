Карантин в Украине. 12 областей рискуют перейти в оранжевую зону

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 7 октября, все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Однако показатели 12 регионов соответствуют "оранжевой".
Об этом сообщает МОЗ .
По сравнению со вчерашним днем, показатели улучшились в Ровенской и Винницкой области. Однако во многих регионах ситуация усложняется.
В "оранжевой зоне" могут оказаться:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая области.
В больницы попадают все больше людей
Во всех регионах, кроме Кировоградской области, превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Кроме этого, уровень госпитализаций выше нормы в восьми областях. Хуже всего ситуация в Харьковской (81,8) и Хмельницкой (76,7). Норма уровня госпитализаций – менее 60 на 100 тысяч населения.
Также в Харьковской области увеличивается загруженность коек с кислородом. Показатель составляет 67,4% при норме менее 65%. Еще хуже ситуация в Донецкой области – там 69%.
Кто на пороге "красной зоны"?
Вчера на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону". Согласно показателям, это будут:
- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская области.
Ранее мы писали:
- Сайт "Сегодня" узнал, как будет работать междугороднее сообщение в красных зонах . Об этом рассказал начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
- Мэр города Андрей Садовый заявил, что городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантин во Львове.
- Власти Харькова также уже предупредили местных жителей о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.