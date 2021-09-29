Карантин в Украине: два региона уже рискуют попасть в оранжевую зону

В Украине ситуация с коронавирусом набирает обороты. Коллаж: "Сегодня"
По состоянию на утро, 29 сентября два региона Украины демонстрируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. В то же время другие области страны соответствуют желтому уровню эпидбезопасности.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
Согласно данным, показатели оранжевой зоны имеют следующие области:
- Донецкая – наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом – 66,3%;
- Черновицкая – показатели занятности коек с кислородом для COVID-больных за пределами нормы 65,9%, а днем ранее находился в пределах 67,1%
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%, а занятость коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.
Между тем в этих регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID – Донецкая область имеет 269, а Черновицкая 479, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.
Новая вспышка COVID-19 в Украине неизбежна – когда ждать и что говорят ученые
Ученые Национальной академии наук спрогнозировали развитие коронавируса в Украине в начале октября. Количество новых заражений превысит 10 тысяч случаев.
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 8100, 8326 в течение недели 29 сентября-5 октября 2021 года.
А 6-12 октября прогнозируют 11599, 10002 новых случая.
Какие ограничения действуют сейчас по всей стране
С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.