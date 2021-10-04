Карантин в Украине: уже семь областей рискуют оказаться в оранжевой зоне

Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 4 октября, показатели семи областей Украины отвечают оранжевой зоне адаптивного карантина. Однако в данный момент вся страна находится в желтой зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Оказаться в "оранжевой" зоне рискуют такие области:

Житомирская,

Запорожская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

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При этом коэффициент выявления случаев инфицирования превышен в Житомирской (20,2%), Сумской (22,7%) и Харьковской (21,4%) областях. Норма составляет менее 20%.

Показатель уровня госпитализаций должен быть не более 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в Запорожской (62,5), Харьковской (68,6), Херсонской (65,4) и Черновицкой (65,6) областях.

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Динамика уровня госпитализаций при норме до 50% превышена в Запорожской (50,6%), Ровенской (56,0%) и Херсонской (56,0%) областях.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Харьковской области (66,4%). Норма – не более 65%.

Уровень заболеваемости растет

За прошедшую неделю, с 27 сентября по 3 октября, в Украине зафиксировали 62 792 новых случая заражения коронавируса. Это на треть больше, чем неделю назад – тогда за семь дней показатель был 41751.

Вместе с тем в четырех городах – Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске – местная власть уже заявляла о тревожной ситуации в больницах, где растет количество госпитализаций.

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В Украине за последние сутки обнаружили 4821 новый случай инфицирования коронавирусом. От болезни умерли 114 украинских.

За сутки 3 октября 2021 от коронавируса вакцинировались 33924 лица . Одну дозу получили 17373 человека.