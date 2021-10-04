Карантин в Україні: вже сім областей ризикують опинитися в "помаранчевій" зоні

Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок, 4 жовтня, показники семи областей України відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Однак зараз вся країна перебуває у "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Опинитися в "помаранчевій" зоні ризикують такі області:

Житомирська,

Запорізька,

Рівненська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька.

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При цьому коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищений у Житомирській (20,2%), Сумскій (22,7%) та Харківській (21,4%) областях. Норма становить менше 20%.

Показник рівня госпіталізацій має бути не більше 60 на 100 тисяч населення. Він перевищений у Запорізькій (62,5), Харківській (68,6), Херсонській (65,4) та Чернівецькій (65,6) областях.

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Динаміка рівня госпіталізацій при нормі до 50% перевищена у Запорізькій (50,6%), Рівненській (56,0%) та Херсонській (56,0%) областях.

Показник завантаженості ліжок з киснем перевищений у Харківській області (66,4%). Норма – не більше 65%.

Рівень захворюваності зростає

За минулий тиждень, з 27 вересня по 3 жовтня, в Україні зафіксували 62 792 нові випадки зараження коронавірусом. Це на третину більше, ніж тиждень тому – тоді за сім днів показник був 41 751.

Разом з тим у чотирьох містах – Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську – місцева влада вже заявляла про тривожну ситуацію в лікарнях, де зростає кількість госпіталізацій.

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