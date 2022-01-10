Катки на дорогах и сугробы: Украину накрывает мощный снегопад – онлайн (фото, видео)

Снег повлек за собой значительные осложнения на дорогах Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина приходит в себя после вчерашнего снегопада. Всю ночь пришлось готовиться к рабочему понедельнику, расчищая дороги и тротуары.

Новости "Сегодня" рассказывают в режиме онлайн, какая обстановка с борьбой с непогодой в столице и по всей стране.

Реклама

10:05. По всей Украине, кроме Крыма, ожидается гололедица на дорогах. Украинцев предупреждают о I уровне опасности, желтом.

10:00. По данным Укргидрометцентра, 10 января в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Реклама

09:30. Возле Верховной Рады со снегом борются лучше, чем где бы то ни было: работают и на тракторах, и вручную. Убирают снег сразу три трактора. Делается все, что депутаты могли хорошо поработать. Снег здесь и подгребают, и заметают.

09:22. Вблизи Кабмина парковку для автомобилей расчистили до блеска. Однако лишь в 400 метрах от здания правительства на остановке нагребли настоящие сугробы снега.

Реклама

Фото: Сегодня/Игорь Серов

09:10. По прогнозу синоптиков после снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15 градусов.

08:57 . В КГГА отчиталась, что с вечера 9 января на улицах Киева работают 345 единиц спецтехники и 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке.

08:55. На центральных улицах Киева – Андреевском спуске и окрестностях Крещатика – снег убирают в основном вручную. При этом, например, часть Андреевского спуска пока превратилась в ледовую горку.

Фото: Сегодня/Игорь Серов

08:35. Утром на вокзале в столице движение транспорта было обеспечено, расчистив снег. Вокзал встречает пассажиров высокими сугробами снега в человеческий рост. При этом автомобили ездят без затруднений.

Фото: Сегодня/Игорь Серов

08:30. В Киеве с утра 10 января после снегопада образовались пробки на дорогах. Автомобили начали скапливаться на подъездах в столицу, а также на мостах в направлении правого берега.

Фото: скриншот

Раньше мы писали: