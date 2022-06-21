Кива поселился в Подмосковье – в каких условиях живет предатель (фото, видео)

Илья Кива переехал в Россию. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива может жить в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье. Он расположен вблизи города Покровского. Также политик приобрел бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Его цена составляет около 15-20 млн рублей (8 093 905,72 гривен или 10 791 874,29 гривен).
Об этом сообщают журналисты Bihus.Info.
Подробности
Журналисты выяснили, что Кива часто ездит в Москву со стороны села Покровское в Западном Подмосковье. Возможно, он проживает на территории коттеджного городка Agalarov Estate. Возле него политика видели на АЗС, в супермаркетах и фитнес-центре Crocus.
Кроме того, журналисты установили возможные места жительства родственников Кивы. Его мать, вероятно, живет в Испании, в провинции Аликанте. Брат Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD, и зарегистрирован в Брумле. 25-летняя сестра Кивы живет и работает в Люцерне (Швейцария).
Коттеджный городок Agalarov Estate
Ситуация с Кивой
- Суд разрешил Государственному бюро расследований заочно расследовать дело о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы. Сейчас он находится в международном розыске.
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. Например, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- Недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купил год назад, но кто дал ему деньги – Медведев или Путин – непонятно.