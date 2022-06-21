Кива поселился в Подмосковье – в каких условиях живет предатель (фото, видео)

Илья Кива переехал в Россию. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива может жить в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье. Он расположен вблизи города Покровского. Также политик приобрел бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Его цена составляет около 15-20 млн рублей (8 093 905,72 гривен или 10 791 874,29 гривен).

Об этом сообщают журналисты Bihus.Info.

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Подробности

Журналисты выяснили, что Кива часто ездит в Москву со стороны села Покровское в Западном Подмосковье. Возможно, он проживает на территории коттеджного городка Agalarov Estate. Возле него политика видели на АЗС, в супермаркетах и фитнес-центре Crocus.

Кроме того, журналисты установили возможные места жительства родственников Кивы. Его мать, вероятно, живет в Испании, в провинции Аликанте. Брат Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD, и зарегистрирован в Брумле. 25-летняя сестра Кивы живет и работает в Люцерне (Швейцария).

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Коттеджный городок Agalarov Estate

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Ситуация с Кивой