Кива оселився у Підмосков'ї – в яких умовах живе зрадник (фото, відео)

Ілля Кива переїхав до Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков'ї. Він розташований поблизу міста Покровського. Також політик придбав броньований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Його ціна становить близько 15-20 млн рублів (8 093 905,72 гривень або 10 791 874,29 гривень).

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.

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Деталі

Журналісти з'ясували, що Кива часто їздить до Москви з боку села Покровське у Західному Підмосков'ї. Можливо, він мешкає на території котеджного містечка Agalarov Estate. Біля нього політика бачили на АЗС, у супермаркетах та фітнес-центрі Crocus.

Крім того, журналісти встановили можливі місця проживання родичів Киви. Його мати, ймовірно, живе в Іспанії, в провінції Аліканте. Брат Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD, і зареєстрований у Брумлі. 25-річна сестра Киви живе та працює у Люцерні (Швейцарія).

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Котеджне містечко Agalarov Estate

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Ситуація з Кивою