Киву арестуют в России: Геращенко назвал причину

Илья Кива / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшего нардепа Илью Киву могут задержать в Москве по общему с Виктором Медведчуком делу. Об этом советник главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью Наташе Влащенко специально для YouТube-канала "Україна 24".

Геращенко объяснил, что Медведчук брал сотни или миллиардов долларов, чтобы подрывать Украину, совместно с Кивой. Поэтому последнего скоро задержат в РФ.

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"Ему предъявят, где же вложенные деньги, где те батальоны, которые должны были поддерживать российских захватчиков", — сказал он.

Кива-изменник