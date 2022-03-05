Когда может пройти третий раунд переговоров с РФ

Переговоры РФ и Украины. Коллаж "Сегодня"

Поскольку никакие договоренности с россиянами не работают после двух предыдущих раундов переговоров, Киев не спешит идти на новую встречу с делегацией страны-агрессора. Поэтому третий раунд переговоров стоит ожидать не раньше понедельника, 7 марта.

Об этом сообщил источник "Украинской правды" из команды президента, а позже подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Что известно

"Мы ждем подтверждения россиян. Наше предложение – это 7 марта", — сообщил информированный источник.

Точное время и возможное место проведения таких переговоров не сообщается.

Обстановка