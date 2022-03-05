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Когда может пройти третий раунд переговоров с РФ

5 марта, 19:04
Агрессор продолжает игнорировать предыдущие договоренности

Переговоры РФ и Украины. Коллаж "Сегодня"

Поскольку никакие договоренности с россиянами не работают после двух предыдущих раундов переговоров, Киев не спешит идти на новую встречу с делегацией страны-агрессора. Поэтому третий раунд переговоров стоит ожидать не раньше понедельника, 7 марта.

Об этом сообщил источник "Украинской правды" из команды президента, а позже подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Что известно

"Мы ждем подтверждения россиян. Наше предложение – это 7 марта", — сообщил информированный источник.

Точное время и возможное место проведения таких переговоров не сообщается.

Обстановка

  • Оккупанты так и не позволили жителям временно оккупированных Мариуполя и Волновахи эвакуироваться из города, что было оговорено во время второго раунда переговоров.
  • Согласно информации некоторых СМИ, в украинской делегации оказался предатель, который в ночь на 5 марта был застрелен СБУ при задержании.
  • Польша помогает украинской делегации попасть на переговоры со стороной России в Беларуси.
  • Напомним, глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в переговорном процессе с Россией страна-оккупант спешит продавить свои условия, поскольку там прекрасно понимают, что война в Украине вредит имиджу их страны.