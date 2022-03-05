Коли може пройти третій раунд переговорів із РФ

Переговори РФ та України. Колаж "Сьогодні"

Оскільки жодні домовленості з росіянами не працюють після двох попередніх раундів переговорів Київ не поспішає йти на нову зустріч з делегацією країни-агресора. Тому третій раунд переговорів варто очікувати не раніше ніж у понеділок, 7 березня.

Про це повідомило джерело "Української правди" із команди президента, а пізніше підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Що відомо

"Ми чекаємо на підтвердження росіян. Наша пропозиція – це 7 березня", – повідомило поінформоване джерело.

Точний час та можливе місце проведення таких переговорів не повідомляється.

Обстановка