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Коли може пройти третій раунд переговорів із РФ

5 березня, 19:04
Агресор продовжує ігнорувати попередні домовленості

Переговори РФ та України. Колаж "Сьогодні"

Оскільки жодні домовленості з росіянами не працюють після двох попередніх раундів переговорів Київ не поспішає йти на нову зустріч з делегацією країни-агресора. Тому третій раунд переговорів варто очікувати не раніше ніж у понеділок, 7 березня.

Про це повідомило джерело "Української правди" із команди президента, а пізніше підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Що відомо

"Ми чекаємо на підтвердження росіян. Наша пропозиція – це 7 березня", повідомило поінформоване джерело.

Точний час та можливе місце проведення таких переговорів не повідомляється.

Обстановка

  • Окупанти так і не дозволили жителям тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи евакуюватися із міста, що говорилося під час другого раунду переговорів.
  • За інформацією деяких ЗМІ, в українській делегації опинився зрадник, який у ніч проти 5 березня був застрелений СБУ під час затримання.
  • Польща допомагає українській делегації потрапити на переговори зі стороною Росії у Білорусі.
  • Нагадаємо, голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в переговорному процесі з Росією країна-окупант поспішає протиснути свої умови, оскільки там чудово розуміють, що війна в Україні шкодить іміджу їхньої країни.