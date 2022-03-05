СБУ ліквідувала члена першої делегації України на переговорах із Росією — ЗМІ

Денис Кірєєв підозрювався у державній зраді

Під час затримання співробітниками Служби безпеки України вбито члена першої делегації України на переговорах з РФ, які проходили в Гомелі, Дениса Кірєєва — про це повідомляє ZN.UA.

Відомо, що Кірєєва підозрювали у держзраді.

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Також про загибель Кірєєва повідомляли нардеп Дубинський та джерела "Обозревателя". Офіційних коментарів із цього приводу немає.

Нагадаємо, від початку нападу Росії на Україну сторони вже провели два раунди переговорів. Конкретних результатів поки що досягти не вдалося. Очікується третій раунд.

Ситуація в Україні 5 березня