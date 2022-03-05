СБУ ліквідувала члена першої делегації України на переговорах із Росією — ЗМІ

Під час затримання співробітниками Служби безпеки України вбито члена першої делегації України на переговорах з РФ, які проходили в Гомелі, Дениса Кірєєва — про це повідомляє ZN.UA.
Відомо, що Кірєєва підозрювали у держзраді.
Також про загибель Кірєєва повідомляли нардеп Дубинський та джерела "Обозревателя". Офіційних коментарів із цього приводу немає.
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Нагадаємо, від початку нападу Росії на Україну сторони вже провели два раунди переговорів. Конкретних результатів поки що досягти не вдалося. Очікується третій раунд.
Ситуація в Україні 5 березня
- У Миколаївській області російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинова та готуються до переміщень.
- У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди посилають окупантів туди, куди й російський військовий корабель.
- Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.
- Поблизу села Велика Весь Чернігівської області українські військові знищили російський танк.
- У Миколаївській області ЗСУ збили чотири російські вертольоти.
- "Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців чим далі від бойових дій
- У путінській армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються в полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.