СБУ ликвидировала члена первой делегации Украины на переговорах с Россией — СМИ

Денис Киреев подозревался в государственной измене

Денис Киреев

При задержании сотрудниками Службы безопасности Украины убит член первой делегации Украины на переговорах с РФ, которые прошли в Гомеле, Денис Киреев — об этом сообщает ZN.UA.

Известно, что Киреева подозревали в госизмене.

Реклама

Также о гибели Киреева сообщали нардеп Дубинский и источники "Обозревателя". Официальных комментариев по этому поводу нет.

Напомним, с начала нападения России на Украину стороны уже провели два раунда переговоров. Конкретных результатов пока достичь не удалось. Ожидается третий раунд.

Ситуация в Украине 5 марта