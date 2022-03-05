СБУ ликвидировала члена первой делегации Украины на переговорах с Россией — СМИ

При задержании сотрудниками Службы безопасности Украины убит член первой делегации Украины на переговорах с РФ, которые прошли в Гомеле, Денис Киреев — об этом сообщает ZN.UA.
Известно, что Киреева подозревали в госизмене.
Также о гибели Киреева сообщали нардеп Дубинский и источники "Обозревателя". Официальных комментариев по этому поводу нет.
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Напомним, с начала нападения России на Украину стороны уже провели два раунда переговоров. Конкретных результатов пока достичь не удалось. Ожидается третий раунд.
Ситуация в Украине 5 марта
- В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.
- В Мелитополе, куда вошли российские военные, состоялся очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.
- Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
- Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк.
- В Николаевской области ЗСУ сбили четыре российских вертолета.
- "Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.
- В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.