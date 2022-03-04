Польша помогает украинской делегации попасть на переговоры в Беларусь

Польша помогает украинской делегации попасть на переговоры со стороной России в Беларуси.
Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает Радио ZET.
Помощь Украине
"Организационно мы обеспечиваем возможность выезда украинской делегации к местам, где проходят эти переговоры (с Россией – ред.)", – рассказал Дворчик.
По его словам, украинская делегация прибывает в Польшу, а далее им помогают добраться туда, где проходят переговоры.
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Кроме этого, Дворчик сообщил, что так было на первых украинско-российских переговорах, на вторых и будет на следующих.
Напомним, глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в переговорном процессе с Россией страна-оккупант спешит продавить свои условия, поскольку там прекрасно понимают, что война в Украине вредит имиджу их страны.
При этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские власти начинают давать заднюю в своих требованиях, которые выдвигали Украине в начале боевых действий и на первой встрече украинской и российской делегации.
Ситуация с переговорами
- Третий раунд переговоров между Украиной и напавшей на нее Россией состоится в ближайшие дни. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
- Президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.
- 28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. Подробностей встречи после переговоров не сообщалось.