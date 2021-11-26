Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса бустерной дозой? В Минздраве ответили

Глава Минздрава Виктор Ляшко (на фото) против начала вакцинации украинцев бустерной дозой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вводить бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Это станет целесообразным после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время визита в Харьков, пишет "Суспільне".

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Он отметил, что в данный момент первыми прививками охвачены 42% взрослого населения в Украине, а потому говорить о введении бустерной дозы преждевременно.

"Поскольку количество людей, которые сегодня прошли вакцинацию и имеют иммунитет более шести месяцев, пока еще минимально. Как минимум мы должны достигнуть 50% провакцинированного населения по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", – объяснил Ляшко.

Почему нельзя преждевременно вводить бустерную дозу

Ляшко напомнил предостережение Всемирной организации здравоохранения о преждевременности введения бустерных доз, так как бустерная доза – это дополнительная персональная защита конкретного человека.

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"Мы говорим о том, что мы сегодня должны защитить как можно больше людей, поэтому приоритет наш – провакцинировать как можно больше людей, по крайней мере, первой дозой, затем получить вторую дозу", – объяснил глава Минздрава.

Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

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с ослабленным иммунитетом,

онкозаболеваниями;

пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;

пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.

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