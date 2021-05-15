Коронавирус в Украине: за сутки резко увеличилось количество смертей

Несмотря на спад эпидемии в Украине, каждый день умирает много украинцев

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6796 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время выздоровевших выявили еще больше. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Теперь всего за время эпидемии в Украине насчитывается 2 150 244 больных COVID-19.

За вчерашний день удалось вылечить 17 202 инфицированных украинца (всего 1 849 803). Умерли 322 человека (всего 47 942). Отметим, что за четверг было зафиксировано 287 летальных случаев.

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Ранее мы сообщали, что в Украине готовы выпускать COVID-вакцину, но есть условие. Сейчас украинские фармацевтические компании готовы быстро провести трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину.

Также "Сегодня" рассказывали, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca. Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты.

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