Коронавирус бьет с новой силой? Сколько украинцев заболело за сутки

В Украине с каждым днем все больше украинцев заражаются коронавирусом – новые данные Минздрава

За последние сутки, 21 июля, в Украине обнаружили 726 новых заболевших COVID-19 – это на 71 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 246 656 человек заболели COVID-19.

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За среду, 21 июля, выздоровел 501 человек (всего – 2 183 003). Умер от ковида 21 украинец (с начала эпидемии – 52 790).

Коронавирус 22 июля. Источник: Минздрав

Тем временем в оккупированном Россией Крыму установили новый "рекорд" по количеству больных COVID-19 – обнаружили более 400 новых случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.