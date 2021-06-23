Коронавирус "Дельта" проник в Украину из одной из семи стран – СНБО

Совет нацбезопасности установил три меры противостояния мутировавшей инфекции – могут быть введены новые карантинные меры

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел внеочередное заседание на фоне обнаружения в стране первых случаев индийского "Дельта"-штамма коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

23 июня совет обсудил меры противостояния мутировавшей инфекции. В частности, было решено:

ввести дополнительные эффективные противоэпидемические меры;

ускорить темпы вакцинации и обеспечить ее доступность, в особенности для пожилых людей, которые являются уязвимой группой;

активизировать информационную и просветительскую работу среди населения о необходимости применения средств индивидуальной защиты, важности и безопасности иммунопрофилактики.

"По словам специалистов, важным является раннее выявление штамма "Дельта", усиление качественного отслеживания контактных лиц, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма "Дельта" коронавируса SARS-CoV-2 и других разновидностей мутаций этого вируса", – отметили в СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал госорганы предпринять все необходимые меры для защиты здоровья граждан и обеспечить эффективное функционирование медицинской системы.

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Предполагается, что в Украину "дельта"-вирус мог попасть из одной из семи стран: Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии или Словакии.

Как уже сообщили в Министерстве здравоохранения, на фоне обнаружения первых случаев индийского штамма в Украине усилят карантин.

Кроме того, из-за распространения этой инфекции МИД призвал украинцев пока что отложить все поездки в Россию, Великобританию, Португалию и Индию.