Коронавирус идет на восток. Какие регионы в антилидерах по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки, 10 апреля, самое большое количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской и Харьковской областях – более тысячи новых заболевших.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Количество заболеваний в регионах за прошедшие сутки:

г. Киев – 697 случаев;

Винницкая область – 143;

Волынская область – 292;

Днепропетровская область – 1333;

Донецкая область – 839;

Житомирская область – 434;

Закарпатская – 138;

Запорожская область – 279;

Ивано-Франковская область – 110;

Киевская область – 659;

Кировоградская область – 207;

Луганская область – 72;

Львовская область – 720;

Николаевская область – 416;

Одесская область – 623;

Полтавская область – 297;

Ровенская область – 277;

Сумская область – 638;

Тернопольская область – 410;

Харьковская область – 1374;

Херсонская область – 312;

Хмельницкая область – 811;

Черкасская область – 349;

Черновицкая область – 193;

Черниговская область – 489.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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