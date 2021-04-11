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Коронавирус идет на восток. Какие регионы в антилидерах по заболевшим COVID-19

11 апреля, 09:06

Юлия Ляхова

В Киеве 697 новых случаев

За прошедшие сутки, 10 апреля, самое большое количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской и Харьковской областях – более тысячи новых заболевших.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Количество заболеваний в регионах за прошедшие сутки:

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, в Украине уже началась кампания по вакцинации населения. Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Как долго продлится локдаун? О транспортных секретах Киева и обломе со спецпропусками – в новом выпуске ютуб-шоу влогера-пенсионера Деда Панча:

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