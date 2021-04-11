Пандемия COVID-19 не утихает: даже за субботу более 12 тысяч новых заболевших

Выздоровевших вдвое меньше, чем за прошедшие сутки

В Украине за прошедшие сутки, 10 апреля, подтвердили 12 112 новых случаев заражения коронавирусом.

Реклама

Об этом говорится на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 853 249 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 235 украинцев (всего – 37 014). Вылечить удалось 1 410 860 инфицированных ( 5 034 – за последние сутки).

Напомним, в Украине уже началась кампания по вакцинации населения. Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Реклама

Как долго продлится локдаун? О транспортных секретах Киева и обломе со спецпропусками – в новом выпуске ютуб-шоу влогера-пенсионера Деда Панча:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама