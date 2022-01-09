Коронавирус, итоги недели. Бустерная доза для всех и почти 600 тыс. испорченных COVID-вакцин

Все области находятся в желтой зоне карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на этой неделе разрешили делать прививки бустерной дозой COVID-вакцины для всех желающих. Кроме того, в стране уже испортилось почти 600 тыс. доз вакцин против коронавируса.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Какая ситуация с COVID-19

За все время пандемии в Украине заболели 3 702 473 человека, а выздоровели – 3 511 269 человек. Зафиксировано 97 239 летальных исходов. Кроме этого, проведено 16 956 514 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, получили две дозы – 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу – 6101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.

В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.

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Кому теперь можно делать бустерную дозу

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, Минздрав подписал документ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет независимо от того, какой вакциной они прививались.

Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

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Какой вакциной будут делать прививки

Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым в данный момент вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Смешанные схемы вакцинации изменили

Как теперь можно смешивать вакцины:

1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna

1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna

1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

Когда будут доступны новые COVID-сертификаты

Важно добавить, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 дней с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

Сколько стран признают украинские COVID-сертификаты

Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран мира. Теперь наши граждане могут на официальном уровне предоставлять их за границей.

Украинские COVID-документы признали следующие страны:

Ливан;

Черногория;

Тайвань;

Уругвай;

Тунис;

Таиланд.

Действительный ли сертификат из "Дії"

При пересечении границы указанных стран украинские граждане могут использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в "Дії". Это касается тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел.

Украинские COVID-документы признают в 60 странах мира. Как отмечают в Минздраве, в 2022 году количество государств, признающих наши сертификаты, может возрасти до 80.

Что делать с испорченными дозами вакцины

В Украине истек срок годности 561 729 доз вакцины AztraZeneca.

Отметим, что в 2021 году в Украину поступило более 7,4 млн. доз в рамках глобального механизма COVAX.

В июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, закупленной на средства государственного бюджета.

Эта партия была признана непригодной для использования.

Что будет с вакциной

"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", – говорится в сообщении.

Карантинные зоны

По данным Минздрава, в желтой зоне находятся все области и Киев.

Желтая

Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская (области).

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