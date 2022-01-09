Коронавірус, підсумки тижня. Бустерна доза для всіх та майже 600 тис. зіпсованих COVID-вакцин

Всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цього тижня дозволили робити щеплення бустерною дозою COVID-вакцини для усіх охочих. Крім цього, в країні вже зіпсувалося майже 600 тис. доз вакцин проти коронавірусу.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні за останні сім днів.

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Яка ситуація із COVID-19

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 702 473 особи, а одужало – 3 511 269 осіб. Зафіксовано 97 239 летальних випадків. Крім цього, проведено 16 956 514 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, отримали дві дози – 13 968 123 людини, отримали додаткову дозу – 6101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей.

Загалом проведено 28 799 967 щеплень.

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Кому тепер можна робити бустерну дозу

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, МОЗ підписав документ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Бажаний період введення від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

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Якою вакциною робитимуть щеплення

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Змішані схеми вакцинації змінили

Як тепер можна змішувати вакцини:

1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna

1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna

1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Коли будуть доступні нові COVID-сертифікати

Важливо додати, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.

Скільки країн визнають українські COVID-сертифікати

Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу. Тепер наші громадяни можуть на офіційному рівні надавати їх за кордоном.

Українські COVID-документи визнали такі країни:

Ліван;

Чорногорія;

Тайвань;

Уругвай;

Туніс;

Таїланд.

Чи дійсний сертифікат з "Дії"

Під час перетину кордону зазначених країн українські громадяни можуть використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий у "Дії". Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав.

Українські COVID-документи наразі визнають у 60 країнах світу. Як зазначають у МОЗ, у 2022 році кількість держав, які визнаватимуть наші сертифікати, може зрости до 80.

Що робитимуть із зіпсованими дозами вакцини

В Україні закінчився термін придатності 561 729 доз вакцини AztraZeneca.

Зазначимо, що у 2021 році до України надійшло понад 7,4 млн доз у рамках глобального механізму COVAX.

У червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету.

Ця партія була визнана непридатною для використання.

Що буде з вакциною

"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", – йдеться у повідомленні.

Карантинні зони

За даними МОЗ, в "жовтій зоні" перебувають всі області та Київ.

Жовта

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська (область).

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