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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні викинуть майже 600 тис. доз вакцин: у чому причина

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 січня, 14:39
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В якості гуманітарної допомоги з інших країн у 2021 році країна отримала безкоштовно більше 3,6 млн доз COVID-вакцин
Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин
Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні закінчився термін придатності 561 729 доз вакцини AztraZeneca. А ще у червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає РБК-Україна.

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Зазначимо, що у 2021 році до України надійшло понад 7,4 млн доз у рамках глобального механізму COVAX.

У червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету.

Ця партія була визнана непридатною для використання.

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Що буде з вакциною

"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", – йдеться у повідомленні.

Україна цього року отримає 42 млн. доз вакцин від COVID-19

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"В Україні є домовленості на постачання майже 42 мільйонів доз вакцини проти COVID-19", – зазначив санлікар.

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Він додав, що йдеться про 25 мільйонів доз вакцини від Pfizer, 6,5 мільйона доз препарату Coronavac та 10 мільйонах доз, які надійдуть за механізмом COVAX

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