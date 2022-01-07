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Путешествия за границу во время пандемии: что нужно знать украинцам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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7 января, 06:00
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Если вы планируете поездку за границу по делам или отдых, обязательно проверьте режим въезда и документы, которые вам понадобятся
МИД Украины подготовило ответы на часто задаваемые вопросы о путешествиях
МИД Украины подготовило ответы на часто задаваемые вопросы о путешествиях / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед поездкой за границу обязательно проверьте актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел.

Сайт "Сегодня" напоминает, что следует знать украинцам, которые собираются путешествовать во время пандемии коронавируса.

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Куда можно уехать?

Список стран, в которые разрешено въезд, постоянно меняется. Рекомендуем до начала поездки за границу (даже если вы приобрели туристическую путевку или тур) проверять условия, чтобы избежать осложнений на границе.

Актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира доступна на портале МИД: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

МИД Украины обновляет информацию об ограничениях и требованиях на онлайн-карте этого ресурса.

На самом деле, несмотря на запрет въезда в определенную страну, могут быть предусмотрены исключения для категорий граждан. Нет унифицированного списка исключений для всех стран.

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Проверить категории граждан, которым, несмотря на запрет, можно попасть в конкретную страну, можно на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ в разделе "Интерактивная карта мира".

Можно ли транзитом пересечь территорию страны, к которой въезд запрещен во время COVID-19?

Несмотря на запрет въезда, одни страны можно пересечь транзитом, другие – нет. Порядок транзитного проезда по территории иностранного государства определяется карантинным законодательством соответствующей страны.

Проверьте информацию об условиях въезда и транзитного проезда через территорию иностранных стран на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карте выберите страну и опцию "Режим временного транзита".

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Имеет ли значение для путешествий гражданство?

В целом да. Общая информация о режиме въезда граждан Украины в страны мира размещена на веб-странице МИД по этой ссылке.

Но некоторые страны могут разрешать безвизовый въезд при условии наличия разрешения на проживание в конкретных странах. Также учитывайте режим въезда.

Советуем тщательно проверять условия въезда и транзитного проезда через территорию иностранного государства на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карте выберите страну и опцию "Режим временного въезда" или "Режим временного транзита".

Что делать, если правила изменятся во время моего пребывания в другой стране?

Гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину, следовательно, имеет право вернуться в Украину при любых обстоятельствах.

В случае чрезвычайных ситуаций вы сможете обратиться на соответствующие "горячие линии" украинских посольств и консульств за границей (полный список с контактами можно найти здесь https://bit.ly/38TFB7f). В то же время МИД рекомендует перед каждой поездкой зарегистрироваться в системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua/), это упростит связь с вами в случае кризисной ситуации.

Где можно проверить список утвержденных в этой стране вакцин?

В случае, если въезд граждан Украины в соответствующее государство возможен при условии предъявления международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, информация о перечне признанных вакцин размещается на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Ищите необходимую информацию в разделе "Режим временного въезда для граждан Украины" по интересующей вас стране.

Где делать ПЦР-тест перед вылетом, чтобы он был принят в другой стране?

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, зарегистрированной в Украине в соответствии с действующим законодательством, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код и перевод на определенный страной назначения иностранный язык, обычно английский.

С перечнем верифицированных МОЗ лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР, можно ознакомиться на веб-сайте Центра общественного здоровья.

Вакцинированным тест перед поездкой делать не нужно?

Пока не существует единого алгоритма, в каждой стране существуют свои правила въезда. С соответствующими требованиями каждой конкретной страны рекомендуем ознакомиться на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Нужно ли оформлять для поездки страховой полис?

Для возмещения расходов, связанных с возможным попаданием в чрезвычайные ситуации за пределами Украины, настоятельно рекомендуем перед поездкой за границу оформить полное медицинское страхование, в том числе покрывающее лечение от COVID-19, и страхование от несчастных случаев.

Что делать, если по прилету обнаружили коронавирус?

В случае появления симптомов респираторного заболевания, характерных для COVID-19, следует безотлагательно обращаться в медицинские учреждения страны пребывания для проведения тестирования и, в случае подтверждения, определение необходимого курса лечения.

В соответствии с действующими противоэпидемическими требованиями, установленными практически в каждой стране мира, в случае обнаружения у вас COVID-19, прохождение самоизоляции обязательно.

Поэтому следует соблюдать указания компетентных органов страны пребывания и ни в коем случае не нарушать установленный карантинный режим и самовольно не покидать места изоляции.

Обязательно ли идти на самоизоляцию по прибытии в другую страну?

В каждой стране действуют свои правила. Рекомендуем подробно ознакомиться с соответствующими инструкциями на портале МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua/, в том числе в рубрике "Особенности в стране" в разделе "Режим въезда для граждан Украины".

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