Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане 🎄 Что изменилось с 1 января 💼 Политические прогнозы 2022 🍲 Готовим на Рождество
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новый вид сертификатов и почти 15 млн привитых: что происходит с COVID-19 в Украине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 января, 09:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За все время пандемии в стране заболел 3 689 291 человек
В Украине продолжают выявлять новые случаи вируса
В Украине продолжают выявлять новые случаи вируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки 5 января зафиксировали 6632 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни.А в Минздраве рассказали, что появится еще один вид COVID-сертификатов.

Детальнее о ситуации с коронавирусом в Украине – в новом материале "Сегодня".

Реклама

Статистика за последние сутки

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали – 2028 человек;
  • летальных исходов – 187;
  • выздоровели – 9121 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 689 291 человек;
  • выздоровели – 3 500 914 человек;
  • летальных исходов – 96 896;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 898 750.

Статистика Минздрава
Статистика Минздрава / Фото: Минздрав

Реклама

Вакцинация в Украине

За сутки 104 844 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

В Украине появится еще один вид COVID-сертификатов

В Украине появится еще один вид COVID-сертификатов. Он будет действовать для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни и появится в конце января. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Реклама

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января, конечно, уже после прививки.

Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.

Единственным отличием от других COVID-документов является срок действия нового сертификата – он будет действовать 270 дней.

Кроме COVID-сертификата, украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
6 января. Жанна д’Арк. 610 лет назад (1412) родилась легендарная Орлеанская дева, национальная героиня Франции времен Столетней войны с англичанами, сожженная на костре и причисленная к лику святых…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

27 969

заболело за неделю в Украине

-12%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять