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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 6 тыс. новых случаев

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 января, 08:18
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За все время пандемии заболело – 3 689 291 человек
В стране продолжают фиксировать новые случаи вируса
В стране продолжают фиксировать новые случаи вируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 5 января в Украине зафиксировали 6 632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 240, медработников – 182.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали – 2 028 человек;
  • летальных исходов – 187;
  • выздоровело – 9 121 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 689 291 человек;
  • выздоровело – 3 500 914 человек;
  • летальных исходов – 96 896;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 898 750.

Выздоровело за время пандемии 3 500 914 человек
Выздоровело за время пандемии 3 500 914 человек / Фото: Минздрав

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Вакцинация в Украине

За сутки 104 844 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29997 человек, вторую дозу – 70164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5 399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

Раньше мы писали:

  • Главный санитарный доктор Игорь Кузин отметил в интервью, что со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон".
  • Срок действия сертификата COVID будет сокращен? В Минздраве прокомментировали.

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