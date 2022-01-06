Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 6 тыс. новых случаев

За сутки 5 января в Украине зафиксировали 6 632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 240, медработников – 182.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировали – 2 028 человек;
- летальных исходов – 187;
- выздоровело – 9 121 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 689 291 человек;
- выздоровело – 3 500 914 человек;
- летальных исходов – 96 896;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 898 750.
Вакцинация в Украине
За сутки 104 844 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29997 человек, вторую дозу – 70164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5 399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.
Раньше мы писали:
- Главный санитарный доктор Игорь Кузин отметил в интервью, что со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон".
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