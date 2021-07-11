Коронавирус, итоги недели: первые COVID-сертификаты и регистрация новой вакцины

В Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом, а в Европе из-за Евро-2020 возросло количество заболеваний опасным штаммом "Дельта". На фоне этого, по возвращении из некоторых стран украинцам придется сдавать экспресс-тест на коронавирус или проходить двухнедельную самоизоляцию.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 5 по 11 июля, в Украине зафиксировали 3490 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее было 3666 больных ковидом. А за время пандемии ковидом заболели в общем 2 241 043 человека.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу – 2 298 300 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 164 676 человек. Всего проведено 3 462 976 прививок. По состоянию на 10 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.

Новая вакцина

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса для экстренного медицинского применения – Janssen (Johnson & Johnson). Это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

А Европейское агентство лекарственных средствне уже заявило, что не следует применять для людей, страдающих от повышенной проницаемости капилляров

К соответствующему выводу пришел комитет EMA по оценке рисков, изучив три случая синдрома утечки капилляров, который развился у людей через два дня после инъекции вакцины производства американской компании Johnson & Johnson. Двое из них впоследствии скончались.

Препарат Janssen от J&J должен быть противопоказан людям с болезнью Кларксона. Фото: коллаж "Сегодня"

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Первые COVID-сертификаты

В понедельник, 5 июля, в Украине заработали цифровые COVID-сертификаты – они уже доступны первым пользователям в "Дії".

В Украине ввели два вида сертификатов: международный для путешествий и внутренний – для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий.

Сейчас идет подготовка для признания украинских сертификатов на европейском уровне, после чего будет предоставлена международная оценка и заключены соглашения.

Сертификат вакцинации предоставляет множество преимуществ. Фото: REUTERS/Toby Melville

Дельта-штамм коронавируса

"Дельта" -варианте коронавируса уже в Украине. Штамм "Дельта" агрессивнее, чем предыдущие варианты, вдвое чаще приводит к госпитализации и в полтора раза чаще – к реанимации.

Украину новая волна заболеваемости может накрыть этим летом. В конце июля-августе дельта-вариант может достаточно распространиться, чтобы привести к новой вспышке в Украине.

В ВОЗ заявили, что резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравномерным распределением вакцин в мире, а не только с постоянно мутирующим вирусом, и обвинил ряд стран в "вакцинном национализме".

А в Украине уже заявили, что пандемия коронавируса будет еще по меньшей мере полтора года, а людям необходимо уже привыкать к маскам.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, на мировом уровне необходимо сформировать достаточный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет.