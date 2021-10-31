Коронавирус, итоги недели. Украина на пороге локдауна: очереди в больницы, морг и на вакцинацию

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса. В желтой зоне карантина остались всего две области, тем временем в COVID-больницах все меньше мест. Причем практически все тяжелые больные – невакцинированные.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 24 по 31 октября, в Украине зафиксировали 152 897 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: в начале месяца этот показатель составлял 86 068, а в конце сентября – почти втрое меньше, 62 792.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

27 октября был самый большой показатель по ковиду за этот сезон – 26 071 случай. При этом за все время пандемии COVID-19 заболели уже 2 922 302 человека, из них 67 729 умерли.

Вакцинация

По данным Минздрава, с начала прививочной кампании вакцинировали 10 156 229 украинцев, из них получили одну дозу 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 421 546 человек. Всего медики сделали 17 577 773 прививки.

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Отметим, из-за того что в Киеве с 1 ноября вводят красную зону, в столице образовались огромные очереди на вакцинацию. Пункт прививки в НСК "Олимпийский" открывается в 10, но люди тут дежурят уже с 7. Некоторые пришли со стульчиками и книжками, потому что уже не впервые ждут свой укол.

Очередь на вакцинацию. Фото: Юлия Биляченко

Что творится в больницах?

Одесса. Из-за нехватки кислорода больных коронавирусом перевозят из одной больницы в другую.

Харьков. В городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в живую очередь.

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Волонтер Леся Литвинова рассказывала, как врач буквально вытащил с того света пациента с критически низкой сатурацией, но не мог найти ему место в больнице.

"Место смогли найти с большими сложностями через министерство, через всех, кого можно было поднять. К сожалению, история закончилась трагически", – рассказала она.

Киев. В реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы № 4 занято почти 90% мест СOVID-больными.

Возле морга больницы на Харьковском шоссе полно людей. У выхода из морга припаркованы три ритуальных автобуса.

Хмельницкий. Инфекционная больница переполнена больными COVID-19. Из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 4. В реанимации сейчас 11 тяжелобольных.

Львовская область. В Золочевском районе Львовской области 16-летний парень после перенесенного коронавируса попал в реанимацию. Он находится там 12 дней. У него обнаружили редкое заболевание.

Отметим, недавно в Украине остановились два завода, производящие медицинский кислород. Он нужен больным коронавирусом, поэтому это вызвало панику среди врачей. Однако председатель Комитета по вопросам здоровья нации в ВР Михаил Радуцкий заявил, что сегодня дефицита кислорода нет. Один завод уже запустился, второй запускается 1 ноября.

Карантин в Украине

По состоянию на 31 октября в желтой зоне карантина только две области – Закарпатская и Кировоградская. 15 уже соответствуют красной зоне.

Какие области уже "красные":

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Ровенская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Черниговская.

Киев в красной зоне окажется с 1 ноября.

"Оранжевые" области:

Винницкая;

Волынская;

Полтавская;

Тернопольская;

Харьковская;

Черкасская;

Черновицкая.

Что запрещено в красной зоне?

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Правила красной зоны. Данные Минздрава

Ограничения не будут применяться, если все посетители и сотрудники полностью вакцинированы против коронавирусной болезни. В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Новые правила перевозок

С 21 октября в Украине действуют новые правила для межобластных перевозок.

Водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

На детей ограничения не распространяются.

Штрафы за нарушение карантина

При отсутствии защитной маски в общественном транспорте грозит штраф от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 гривен.

Штрафы за отсутствие документа о прививке или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.