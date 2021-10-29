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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Хватит ли Украине кислорода для борьбы с COVID-19? В Раде ответили

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 22:14
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Эта волна коронавируса более кислороднозависима, чем предыдущая. Кислород нужен в больших объемах
В Украине дефицит кислорода в больницах.
В Украине дефицит кислорода в больницах. / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно в Украине остановились два завода, производящие медицинский кислород. Он нужен больным коронавирусом, поэтому это вызвало панику среди врачей. Кислорода действительно не хватает.

Об этом заявил председатель Комитета Совета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Сколько Украине нужно кислорода

"Что касается того, что не хватает кислорода. Его действительно не хватает. Потому что штамм "Дельта", а особенно в данный момент уже штамм "Дельта+" – это те два штамма, которые увеличили кислородзависимых пациентов минимум на 15-20%", – отметил Радуцкий.

По его словам, в Украине сегодня тратят 344 тонны кислорода в сутки. И данный показатель постоянно растет. На сегодняшний день мы переходим уже за 400.

Заводы остановились

Относительно двух остановившихся заводов в результате выяснили, что это была не диверсия.

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"Если бы они остановились на техническом регламенте, они бы остановились вообще. Мы бы остались без кислорода", – уточнил Радуцкий.

Он объяснил, что в больницу завозят кислород на 2-3 дня. Он кончается быстрее и врачи волнуются. А когда услышали об остановке заводов, это повлекло за собой панику.

Когда возобновится работа заводов

Уже сегодня один завод запустился, второй запускается 1 ноября.

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"Сегодня дефицита кислорода нет. Дефицит кислорода только в том, что есть много кислородозависимых", – добавил Радуцкий.

Как известно, в Украине кислород производят металлургический завод "Запорожсталь" и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича.

В регионы передают кислород

В ответ на обращение представителей регионов Украины Метинвест принял решение о помощи регионам снабжением кислорода в медицинские учреждения, а именно:

  • 260 т в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода,
  • 60 т в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,
  • 30 т в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,
  • 500 т в Херсонскую область, по состоянию на 25:10 поставлено 10 т кислорода.

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