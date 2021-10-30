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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пациенты критические, а мест в реанимациях нет. Что творится в COVID-больницах Харькова

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
30 октября, 07:30
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В некоторых областях Украины ситуация с COVID-19 близка к медицинскому коллапсу
В Украине ухудшается ситуация с COVID-19

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Украине с каждым днем ухудшается – госпитализации и рост заболеваемости увеличиваются.

Об этом заявила в прямом эфире на телеканале "Украина 24" в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" глава благотворительной организации "СВОИ" Леся Литвинова.

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"Я больше общаюсь с пациентами. Ко мне обращаются те, кто по какой-то причине не смог получить помощь от государства, либо растерялся как получить эту помощь. Кто-то не может госпитализироваться, потому что не может госпитализироваться, а кто-то госпитализируется, потому что не уверен, что это надо делать, или не доверяет больницам, или не понимает, что надо делать, или его неправильно сориентировали", – сказала глава благотворительной организации "СВОИ".

Леся Литвинова рассказала об одном из случаев с COVID-пациентом.

"Позвонила женщина и попросила концентратор для своего отца. Им семейный врач сказал, что госпитализироваться пока не надо. Надо побороться дома при сатурации (показатель насыщения крови кислородом – ред.) – 70 и частоте дыхания – 40. В результате они вызвали скорую, я смогла убедить, что нужно ложиться в больницу", – добавила Леся Литвинова.

Она сказал, что с врачами тоже приходится общаться. И среди них есть такие, кто борются за жизнь своих пациентов, но есть и те, которые опустили руки, и те, кто не понимают, что с этими пациентами делать.

"Я разговаривала с врачом "скорой", который просил помощи госпитализировать пациента. Они не могли найти ни единого места в стационаре. Очень тяжелый пациент. Это город Харьков. Мы все знаем, какое там "эпическое веселье" с местами происходит. И вот врач скорой помощи, который приехал на сатурацию ниже 30, который раскачал пациента в рукопашную – не может найти места этому пациенту. И врач говорит: "Я не уеду, я вот держу пациента, помогите найти место". Я знаю, что место смогли найти с большими сложностями через министерство, через всех, кого можно было поднять. К сожалению, история закончилась трагически. В этой ситуации мне врача жалко", – рассказала глава благотворительной организации "СВОИ".


По ее словам, Украина находится в очень трудной ситуации и система не выдерживает.

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"Но это коллективная вина. Давайте не говорить о том, что правительство виновато, о том, что не предприняли ничего, не подготовились и так далее. Виноваты, к сожалению, все. Не бывает такого, что кто-то один плохой и кто-то один не подготовился. У нас большинство людей, к сожалению, не готовы к тому, что происходит и не предпринимают никаких усилий для того, чтобы помочь себе самостоятельно", – заявила глава благотворительной организации "СВОИ".

Леся Литвинова добавила, что медицинская система могла бы справиться, но только если бы не было такого количества COVID-больных.

Смотрите полный эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

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