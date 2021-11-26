Коронавирус отступает? В Украине желтых зон стало больше

В Украине до сих пор ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 26 ноября в Украине расширилась желтая карантинная зона. Туда перешла Черновицкая и Тернопольская области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая (области)
Оранжевая зона
Полтавская
Харьковская (области)
Желтая зона
- Тернопольская
- Кировоградская
- Закарпатская
- Черновицкая (области)
Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 208 человек;
- летальных исходов – 608;
- выздоровело – 24 569 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 400 340 человек;
- выздоровело – 2 877 021 человек;
- летальных исходов – 84 149.