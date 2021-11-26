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Коронавирус отступает? В Украине желтых зон стало больше

София Ковнир
26 ноября, 09:01
В красной карантинной зоне до сих пор находится Киев и еще 18 регионов

В Украине до сих пор ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 26 ноября в Украине расширилась желтая карантинная зона. Туда перешла Черновицкая и Тернопольская области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев
  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая (области)

Оранжевая зона

  • Полтавская

  • Харьковская (области)

Желтая зона

  • Тернопольская
  • Кировоградская
  • Закарпатская
  • Черновицкая (области)

Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 208 человек;
  • летальных исходов – 608;
  • выздоровело – 24 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 400 340 человек;
  • выздоровело – 2 877 021 человек;
  • летальных исходов – 84 149.

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